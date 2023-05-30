الفايز يثمن مواقف تشيلي الداعمة للقضايا العربية العادلة

الوكيل الإخباري - ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال لقائه عضو مجلس الأعيان في جمهورية تشيلي خيمينا غونساليس، مواقف تشيلي الداعمة للقضايا العربية العادلة.

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وحضر اللقاء الذي جرى بدار المجلس، رئيس لجنة الخدمات العامة العين مصطفى الحمارنة، والسفير التشيلي لدى المملكة خورخي اليخاندرو كانيلو.



وبحث اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وضرورة إزالة أي معيقات تعترضها، والتأكيد على عمق العلاقات الأردنية التشيلية.



وعرض الفايز مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مجمل الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الأردن يؤكد باستمرار على ضرورة تبني الحلول السياسية لمختلف النزاعات والصراعات بعيدا عن العنف والقتل والتدمير.



وأكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو مفتاح الحل لجميع الصراعات والنزاعات في المنطقة، وأن لا حل للقضية الفلسطينية، إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



من جانبها، ثمنت عضو مجلس الأعيان التشيلي، الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وجهود جلالته لحل مختلف القضايا العالقة فيها، سيما المتعلقة بعملية السلام، مشيرة إلى أن جهود جلالته تحظى بتقدير واحترام الجميع.



وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من أوجه التعاون بين تشيلي والأردن، مؤكدة حرص بلادها على تنميتها وتعزيزها بمختلف المجالات.