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الثلاثاء، 28-12-2021 04:37 م

الفايز يدعو إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة مع المغرب

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز مع سفير المملكة المغربية لدى الأردن، سيدي محمد خالد الناصري، أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وأشار الفايز لدى استقباله الناصري الثلاثاء، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية، العين محمد الوحش، إلى متانة العلاقات الأخوية الأردنية المغربية، مؤكدا أنها علاقات قوية تقوم على الاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.


ودعا الفايز إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة جميع معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.


بدوره، عبر السفير المغربي عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات المغربية الأردنية، مؤكدا أهمية تطويرها والبناء عليها.

 




 

 


 

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