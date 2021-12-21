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الثلاثاء، 21-12-2021 12:12 م

الفايز يدعو إلى زيادة الاستثمارات النرويجية في الأردن

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الامة، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة النرويج لدى المملكة ايسبن ليندباك.

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وبحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية الاردنية النرويجية وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

ودعا الفايز الى زيادة الاستثمارات النرويجية في الاردن خاصة في مجال المياه والسياحة وتوليد الطاقة النظيفة.


وتناول اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية النرويجية العين سمير بينو مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

وعرض الفايز مواقف الاردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وتمكين شعوبها من العيش بأمان واستقرار.

من جانبه اشاد السفير النرويجي بالدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار اليها. وقال ان بلاده معنية بزيادة استثماراتها في الاردن وتوفير الخبرات اللازمة له في مجال ادارة المياه وتقليل الفاقد، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع الاردن.

 




 

 


 

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