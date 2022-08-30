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الثلاثاء، 30-08-2022 02:03 م

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع الاتحاد الأوروبي العين نضال قطامين، بحث أوجه العلاقات الأردنية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على متانتها وعمقها وأهمية البناء عليها في مختلف المجالات.


ودعا الفايز إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والنقل العام والسياحة، إضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي، انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.


من جانبها، أكدت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته مع الأردن، التي مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقود.


وأكد الطرفان خلال الاجتماع ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري.

 




 

 


 

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