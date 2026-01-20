الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى حملات خارجية تستهدف الأردن

الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الشباب إلى التصدي للحملات الخارجية والذباب الإلكتروني، الذي يستهدف الأردن ومواقفه العروبية، بهدف زرع الفتنة ونشر الفوضى في الأردن، وذلك من خلال الدفاع عن الوطن وثوابته الوطنية ومقدراته بكل الوسائل والطرق.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، وجرى في دار مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مع 40 شابة وشابا من محافظة معان، تحت عنوان "الشباب والأمن الوطني: شراكة مسؤولة في صون الاستقرار وبناء المستقبل".



واستعرض الفايز التحديات السياسية والاقتصادية، التي تواجه الأردن منذُ بداية التأسيس وخاصة المتعلقة بأزمة الطاقة وانقطاع الغاز المصري والأزمة المالية العالمية عام 2008 والربيع العربي واحتلال العراق والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى أنه رغم سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتوسعية، إلا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي شعبه ومنعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية قوي ومستقر.



وأشار إلى أن جلالة الملك يحظى باحترام كبير من كل زعماء العالم، وجلالته بحكمته وحنكته السياسية وشجاعته استطاع بناء علاقات سياسية واستراتيجية مع مختلف دول العالم والدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وهو ما منح الأردن حضورا دوليا أساسه خدمة مصالح الوطن والحفاظ على أمنه وثوابته الوطنية.



وعلى الصعيد المحلي أكد الفايز، أن جلالة الملك يحرص دوما على التواصل الدائم مع أبناء شعبه، والاستماع إلى همومهم ومطالبهم وحاجاتهم، والتوجيه من أجل العمل من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجههم.



وبخصوص التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، أشار الفايز إلى سلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني، مؤكدا أن الحكومة تسعى بشكل جدّي إلى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع مرتبطة بمدد زمنية وخارطة طريق واضحة، من شأنها الحد من التحديات الاقتصادية.



ولفت إلى أن هناك مجموعة من المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، وسكة الحديد (معان – العقبة)، والميناء البرّي في محافظة معان، إلى جانب مشروع مدينة عمرة، وغيرها من المشاريع، التي من شأنها بالدرجة الأولى أن تحد من نسب الفقر والبطالة.



وأدار الحوار رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان العين الدكتور مصطفى الحمارنة، بحضور مدير عام المركز ركان الرواد، الذي قدم عرضا تفصيلا عن المركز وأنشطته، الرامية إلى دعم المشاريع الصغرى وأصحاب المشاريع الريادية.



وأشار إلى أن لدى المركز حاضنة أعمال دعمت نحو 26 مشروعا و12 سيدة يُدرن مشاريع إنتاجية، وذلك من خلال توسيع مساحات العمل، وتطوير المشاريع وتطوير المنتجات ورفع مستوى المهارات الإدارية والمهنية، والمساهمة في تحسين آليات التسويق.



بدورهم، تحدث الشباب حوّل مجمل القضايا الوطنية، وعلى رأسها السياسية والاقتصادية، مؤكدين تمسكهم بالقيادة الهاشمية ووقوفهم خلف قيادة جلالة الملك، واستعدادهم للدفاع عن الوطن بكل قوة وصلابة.