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الأحد، 03-04-2022 01:52 م

الفايز يدعو لتعزيز الاستثمارات الهنغارية في الأردن

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد في مكتبه بدار مجلس الأعيان مع سفير هنغاريا لدى المملكة اتيلا كالي، أوجه العلاقات الثنائي بين الأردن وهنغاريا في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث أشار الفايز إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.


وأكد الفايز متانة العلاقات الأردنية الهنغارية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.


من جانبه، ثمن السفير الهنغاري الدور الكبير الذي يقدمه الأردن من أجل إحلال السلام في المنطقة ورعايته للاجئين السوريين، مبينا أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بدور محوري وكبير من أجل إنهاء الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو دور يحظى بتقدير الجميع.


وأشار إلى العديد من أوجه التعاون بين هنغاريا والأردن، خاصة في مجال التعليم والسياحة، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات وخاصة الزراعية والتكنولوجية.

 




 

 


 

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