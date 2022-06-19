الفايز يدعو لرفع حجم الاستثمار الكوري في المملكة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رجال الأعمال الكوريين إلى الاستثمار في المملكة، التي توفر بيئة استثمارية خصبة في العديد من المجالات والقطاعات، وعلى رأسها السياحة الدينية، والنقل العام، وإنتاج الطاقة، والصناعات التعدينية.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاء الفايز بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، وفدا برلمانيا من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة رئيس لجنة العلوم والاتصالات والبث وتكنولوجيا المعلومات في الجمعية الوطنية (البرلمان) لي ون ووك، يرافقه السفير الكوري في عمان جي وان لي.



وقال الفايز، إن من شأن هذه اللقاءات أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية والاقتصادية والسياسية منها، معربا عن فخره بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص باستمرار على تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة مستوى التعاون وإيجاد المزيد من الشراكات الثنائية، لافتا إلى أن زيارات جلالة الملك المتعددة إلى كوريا الجنوبية تدل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



وأضاف، أن الأردن بموقعة الجغرافي يشكل بوابة ومنطلقا للأعمال إلى دول المنطقة، خصوصا أنه يحتضن العديد من المناطق التنموية والصناعية، وهو ما يشكل حافزا للمستثمرين الكوريين لإقامة المشاريع في الأردن.



وذكر الفايز أن الأردن كان الأكثر تأثرا من الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشددا على أن المملكة تجاوزت مختلف التحديات بفضل حكمة جلالة الملك ووعي الشعب الأردني، منوها إلى أن مختلف التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية.



وتحدث عن أهمية زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى جمهورية كوريا، إلى جانب العمل على رفع أعداد السياح الكوريين إلى المملكة، وخصوصا فيما يتعلق بالسياحة الدينية، فضلا عن تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بمجالات الطاقة.



بدوره، قال البرلماني الكوري ووك، إن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا والأردن بدأت في عام 1962، وخلال العام الحالي يحتفل البلدين الصديقين بالذكرى 60 من بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأبدى حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، خصوصا رفع مستوى التعاون بين البرلمانين الكوري والأردني.



وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من بلاده في مجال تعزيز التعاون مع الأردن خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة الدينية، ولا سيما أن شركات بلاده نجحت في تطوير مفاعل نووي مصغر (حجما ومساحة)، وهو ما يعتقد أنه يتناسب مع حجم المملكة ومن شأنه أن يكون ذا فائدة عظيمة لها.



من جهته، أشار السفير الكوري الى اهتمام بلاده الكبير للاستثمار بالفرص الموجودة في الأردن خصوصا في مجالي الطاقة والنقل.



وتحدث مساعدا رئيس مجلس الأعيان وعدد من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، حول العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، وأهمية البناء عليها لتشمل مختلف المجالات وشتى القطاعات، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة وبما توفره المملكة من بيئة استثمارية خصبة.



ويضم الوفد الكوري، أعضاء من البرلمان إلى جانب رئيس مركز الدراسات والأبحاث في المفاعل النووي الكوري، ومختصين حكوميين في مجال الطاقة النووية، فضلا عن ممثلين عن شركات الطاقة الكورية.