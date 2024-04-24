الفايز يدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى كشف الإجرام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مؤسسات المجتمع المدني، إلى كشف ممارسات إسرائيل العدوانية، والإجرام الذي ترتكبه يوميا بحق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مكتبه بمجلس الأعيان، المستشار الأول والمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليزلي كامبل، والوفد المرافق له.



وقال الفايز إن مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحريات والحقوق العامة، عليها تسليط الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، من تطهير عرقي وإبادة جماعية وتدمير ممنهج، لجميع سبل الحياة والعيش في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، عبر مختلف المنصات الإعلامية الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات والهيئات الدولية.



وبين أن إسرائيل بعدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، قد ضربت بعرض الحائط المواثيق والعهود الدولية كافة المتعلقة بحقوق البشر والقانون الإنساني الدولي، وأصبحت اليوم دولة عنصرية خارجة على القانون.



واستعرض رئيس مجلس الأعيان عملية الإصلاح الشامل التي يجريها الأردن، وقال إنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم الأردن بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية ، تستهدف تمكينه من مواجهة التحديات المختلفة.



وأشار إلى التعديلات الدستورية التي اجراها الأردن، مبينا أنها عملت على تعزز سلطة القضاء ودور البرلمان ورسخت الديمقراطية، مشيرًا بذات الوقت إلى ان الأردن أجرى أيضًا، مراجعة شاملة لحزمة القوانين المتعلقة بالإصلاح والناظمة للحياة السياسية، ومنها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.



وأكد الفايز أن نموذج التنمية السياسية الأردنية، يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المرأة والشباب واحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والعدالة الاجتماعية.