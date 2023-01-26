الفايز يدين الاعتداء على مخيم جنين ويطالب بنصرة الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الاعتداء الغاشم، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مخيم جنين اليوم الخميس، وذهب ضحيته حتى الآن 9 شهداء، وإصابة العديد من المواطنين بينهم حالات خطرة.

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وطالب في بيان، المجتمع الدولي بنصرة الشعب الفلسطيني، داعيًا الحكومات والبرلمانات العربية والدولية وجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والتصدي للاعتداءات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الممارسات العنصرية والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.



وحيا رئيس مجلس الأعيان نضال الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن حقوقه المشروعة، حيثُ قال "إن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية، والتدمير والقتل الممنهج الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وجرائم حرب يجب عدم السكوت عليها".



وأضاف الفايز "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا المطلق، لكافة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتصدي جلالته الدائم والمتواصل لكافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".



وطالب الفايز بموقف عربي ودولي فاعل، يكون مساندا للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعد كافة، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.