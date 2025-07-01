الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها

الوكيل الإخباري- عرض رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، لعناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، وصراعات المنطقة والإقليم، والاضطرابات التي تعصف بها.

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وأكد، خلال لقائه رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، الفريق المتقاعد غازي الطيب، وأعضاء اللجنة في دار المجلس، أن القيادة الهاشمية الحكيمة، ذات الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية وشرعية الإنجاز، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، هي أساس قوة الدولة الأردنية، وتتصدّر تلك العناصر.



وأشار الفايز إلى أن الهاشميين، من جلالة الملك المؤسس المرحوم عبدالله الأول إلى جلالة الملك المُعزّز عبدالله الثاني، أظهروا قدرة على التوازن بين الثوابت والمصالح، والسياسات الداخلية والخارجية للأردن.



وبيّن أن العنصر الثاني يتمثل في تبنّي الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية، سياسة الاعتدال والوسطية المبنية على الحوار والانفتاح، وهو ما أكسبها احترامًا إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن من مصادر قوة الدولة أيضًا بناء هوية وطنية موحّدة، تضم مكونات المجتمع الأردني كافة.



وتطرّق الفايز إلى ما لعبه تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء من أدوار مهمة في الحد من الانقسامات والصراعات الداخلية، بالرغم من المحاولات الخبيثة الرامية إلى زرع الفتن وضرب الوحدة الوطنية.



وأضاف أن من عناصر قوة الدولة أيضًا المؤسسات العسكرية والأمنية المحترفة، إذ طوّر الأردن، عبر السنين، جهازًا أمنيًا محترفًا وفعالًا، استطاع حماية الاستقرار الداخلي للبلاد، والتعامل مع التحديات الإقليمية بكل حرفية واقتدار.



ونوّه بالدور المحوري للجيش العربي المصطفوي، الذي يُعدّ من أكثر الجيوش مهنيةً وانضباطًا، حيث أسهم في حفظ أمن الوطن واستقراره.



وذكر أن هناك عنصر قوة آخر يتعلق بالمرونة في السياسة الخارجية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن السياسة الخارجية للدولة الأردنية متوازنة، قائمة على الحياد الإيجابي، وإقامة علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الدولية.



وشدّد الفايز على أن الأردن لم ينخرط يومًا في محاور متطرفة، بل سعى دائمًا إلى التوفيق بين الأطراف كافة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية.



وأوضح أن قدرة الدولة الأردنية على التكيّف مع مختلف الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والديموغرافية تُشكّل أيضًا عنصرًا مهمًا من عناصر قوة الأردن، الذي استطاع، بحكمة قيادته الهاشمية، ومنعة أجهزته الأمنية، ووعي شعبه، أن يتجاوز كل التحديات والأزمات التي عصفت به منذ تأسيس الدولة إلى الوقت الراهن.



وتابع الفايز أن العلاقة بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، القائمة على التواصل والتفاعل والاحترام، تُعدّ أيضًا من عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها أمام مختلف التحديات وشتى الأزمات.



وأعرب عن اعتزازه بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة، والجيش العربي، العاملين والمتقاعدين، لما يبذلونه من جهود كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مبينًا أن المتقاعدين العسكريين هم الرديف لقواتنا المسلحة الباسلة.



ومضى الفايز قائلًا إن الأردن يواجه اليوم حملات شرسة وممنهجة تسعى للعبث بأمننا، فهناك عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية، داخل الوطن وخارجه، تنشر رسائل كاذبة، مشوّهة ومزيّفة، وتصرّ على زجّ اسم الأردن في كل حدث في الإقليم، وجميعها تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية، وتماسك نسيجنا الاجتماعي، وزعزعة استقرارنا.



وبيّن أن تلك الخلايا النائمة، والذباب الإلكتروني الخبيث، تسعى إلى إضعاف مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه مختلف القضايا العربية العادلة، والنيل من جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، على مختلف المستويات العربية والدولية، الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود جلالته من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



بدوره، تحدث رئيس لجنة الكرامة عن فخر المتقاعدين العسكريين بانتمائهم، وأدوارهم الوطنية التي أدّوها في مختلف مراحل خدمتهم العسكرية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه المتقاعدين، وعلى رأسها الظروف المعيشية الصعبة لبعضهم.



وأشار إلى أن هناك متقاعدين من فئة "ضباط الصف"، أثّر التضخم العالمي على رواتبهم التقاعدية، وهو ما يدعو إلى دعمها، مؤكدًا اهتمام رئاسة أركان الجيش بدعمهم.