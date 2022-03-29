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الثلاثاء، 29-03-2022 02:15 م

الفايز يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي

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الوكيل الإخباري - شارك رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، التي بدأت اعمالها اليوم الثلاثاء في دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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ويُشارك في القمة، التي تستمر على يومين، وتتضمن جلسات رئيسية وحوارية تفاعلية، أكثر من 30 منظمة دولية، وقيادات وشخصيات سياسية واقتصادية وثقافية من مختلف دول العالم.


وتتناول جلسات أعمال القمة، موضوعات تركز على السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وغيرها من المواضيع المستقبلية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.


وأشار الفايز في تصريحات صحفية الى أهمية القمة التي تنعقد في ظل تداعيات جائحة كورونا، لما لها من أثر في ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول وتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات لعالم ما بعد الجائحة، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية، من خلال عقد شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة من اجل مستقبل أفضل للبشرية.


وقال، "إن عالمنا اليوم يواجه تحديات عديدة وكبيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية خلفتها جائحة كورونا والصراعات السياسية، أدت إلى زيادة عدد اللاجئين والمشردين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، لذلك بتنا اليوم أكثر حاجة للتعاون المشترك لتجاوز هذه التحديات وايجاد الحلول العملية لها في مختلف المجالات".


وعلى هامش القمة، زار رئيس مجلس الأعيان الجناح الاردني في "اكسبو دبي"، رافقه القنصل الاردني العام في دبي عاصم عبابنة والمستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية نادر السحيم، واطلع الفايز على الدور الكبير الذي يقدمه الجناح الاردني من اجل ترويج الأردن حضاريا وسياحيا واقتصاديا.


واثنى الفايز على الجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون على الجناح، وحرصهم على ان يعكس حضارة الأردن وتاريخه وعاداته وتقاليده ومواقعه السياحية الدينية والاثرية، والتطور الكبير الذي يشهده الأردن بمختلف المجالات.


وزار رئيس مجلس الأعيان ايضا، الجناح الفلسطيني واطلع على موجوداته التي تحاكي تاريخ فلسطين وحضارتها ونضالات شعبها.


كما شارك الفايز في المؤتمر، الذي عقد في "اكسبو دبي" حول الاستثمار والريادة والابتكار، بحضور مختصين من مختلف الدول، والذي يناقش مختلف الموضوعات حول التحديات والفرص المتاحة والادوات المؤسسية لدعم الشباب، وضرورة معالجة الفروقات في الاقتصاد الرقمي بين دولنا العربية والاسلامية.

 




 

 


 

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