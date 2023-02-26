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الأحد، 26-02-2023 02:46 م

الفايز يشيد بمستوى العلاقات الأردنية الفرنسية

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الوكيل الإخباري - أشاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الفرنسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

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وأكد الفايز خلال لقائه في مكتبه بمجلس الأعيان اليوم الأحد، ممثلة الفرنسيين المقيمين في الخارج في مجلس الشيوخ الفرنسي هليين كونواي، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول السياسية لقضايا المنطقة المختلفة.


وقال إن الأردن يحتضن العديد من الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات ويعمل بها عدد من المواطنين الفرنسيين، الذين يتلقون كل الاهتمام والرعاية في بلدهم الثاني الأردن.


وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين الأردن وفرنسا، وتعزيزها بمختلف المجالات، خاصة في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية والثقافية، وفي هذا الإطار اكد رئيس مجلس الأعيان أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الأردن تعد من الاستثمارات الناجحة، كما أن الأردن توجد فيه العديد من الفرص الاستثمارية، ويعد وجهة مناسبة وناجحة لاستثمارات فرنسية جديدة، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة العلاجية والدينية.


من جانبها، أشادت هليين كونواي، بالاهتمام الكبير وحسن المعاملة الذي يتلقاه الفرنسيون في الأردن، وفي حالة الأمن والاستقرار الذي يشهده الأردن رغم الأوضاع المحيطة فيه.


وأثنت على أهمية الدور المحوري الذي يقوم فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة إنهاء الصراعات في المنطقة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأردن بمختلف المجالات، وتفعيل العلاقات البرلمانية بين الطرفين.

 




 

 


 

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