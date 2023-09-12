الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

الوكيل الإخباري - بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة.

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وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياتها.