الفايز يعزي بضحايا زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم مياره، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين، وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

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وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في المغرب، والوقوف في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.