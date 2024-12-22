الفايز يكرم المخترع الحمادشة

وعبّر الفايز عن تقديره الكبير للدكتور الحمادشة على هذا الإنجاز العالمي الذي جعله أول عالم عربي على مستوى العالم، وأحد أبرز الأسماء العالمية في مجال الكيمياء الصيدلانية والابتكار الطبي، مشيرًا إلى أهمية هذا الإنجاز العلمي في معالجة تليف القلب، ما شكل قفزة نوعية في المجال الطبي والدوائي.
وقال: "نفخر بإنجازات شبابنا الأردنيين في مختلف المجالات، فهم قادرون على العطاء والإبداع والتميز إذا ما توفرت لهم الإمكانيات، وأتيحت لهم الظروف الملائمة للبحث والإبداع".
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