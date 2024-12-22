 
الأحد 2024-12-22 04:30 م
 

الفايز يكرم المخترع الحمادشة

الفايز يكرم مخترع علاج القلب "النشواني" الحمادشة
الفايز يكرم مخترع علاج القلب "النشواني" الحمادشة
الأحد، 22-12-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري-   كرم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الأحد البروفيسور مأمون الحمادشة لإنجازاته العلمية وبراءة اختراعه لعلاج مرض القلب "النشواني"، بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في المجلس، العين ياسين الحسبان.

اضافة اعلان


وعبّر الفايز عن تقديره الكبير للدكتور الحمادشة على هذا الإنجاز العالمي الذي جعله أول عالم عربي على مستوى العالم، وأحد أبرز الأسماء العالمية في مجال الكيمياء الصيدلانية والابتكار الطبي، مشيرًا إلى أهمية هذا الإنجاز العلمي في معالجة تليف القلب، ما شكل قفزة نوعية في المجال الطبي والدوائي.


وقال: "نفخر بإنجازات شبابنا الأردنيين في مختلف المجالات، فهم قادرون على العطاء والإبداع والتميز إذا ما توفرت لهم الإمكانيات، وأتيحت لهم الظروف الملائمة للبحث والإبداع".

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي

ا

عربي ودولي الخارجية اليمنية: نعتزم إعادة فتح سفارتنا في دمشق

قصف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,259 والاصابات إلى 107,627 منذ بدء العدوان

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في خاركوف ودونيتسك

ا

عربي ودولي تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب السورية قريبا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: لو لم نطلق العملية العسكرية في أوكرانيا لأجرمنا بحق روسيا وشعبها

ةت

المرأة والجمال ما هي علاجات تساقط الشعر الفعّالة لجميع النساء؟

أبو محمد الجولاني بجانب وليد جنبلاط

عربي ودولي الجولاني يبلغ جنبلاط: الأسد قتل الحريري وسنحترم سيادة لبنان



 




الأكثر مشاهدة