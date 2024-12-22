الفايز يكرم المخترع الحمادشة

الوكيل الإخباري- كرم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الأحد البروفيسور مأمون الحمادشة لإنجازاته العلمية وبراءة اختراعه لعلاج مرض القلب "النشواني"، بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في المجلس، العين ياسين الحسبان.

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وعبّر الفايز عن تقديره الكبير للدكتور الحمادشة على هذا الإنجاز العالمي الذي جعله أول عالم عربي على مستوى العالم، وأحد أبرز الأسماء العالمية في مجال الكيمياء الصيدلانية والابتكار الطبي، مشيرًا إلى أهمية هذا الإنجاز العلمي في معالجة تليف القلب، ما شكل قفزة نوعية في المجال الطبي والدوائي.