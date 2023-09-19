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الثلاثاء، 19-09-2023 01:51 م

الفايز يلتقي السفيرين الأميركي والتشيكي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث معها أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الفايز، بحضور مساعد رئيس المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية العين الدكتورة علياء بوران، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.


وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من الأمن والاستقرار.


وعرض الفايز خلال اللقاء لمواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وفق الأطر السياسية والحوار.


بدورها أكدت السفيرة الأميركية تطلع بلادها لتعزيز علاقاتها مع الأردن والبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.


كما التقى رئيس مجلس الأعيان في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة اليكساندر سبوريش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لحل الصراعات والأزمات السياسية والأمنية فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.

وعبر الفايز عن اعتزاز الأردن بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل لما فيه خدمة المصالح المشتركة.


من جانبه عبر السفير التشيكي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القائمة مع الأردن وحرصه على إدامة التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.

 




 

 


 

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