الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 01:20 م

الفايز يلتقي السفير الأذري لدى المملكة

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية أذربيجان لدّى الأردن إيلدار سليموف، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والبناء عليها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية، إضافة إلى مختلف القضايا الراهنة في المنطقة.

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وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين، وخاصة في جانبها الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكبر.


من جهته، أشاد السفير الأذربيجاني بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الأردن، كما أشاد بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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