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الإثنين، 26-10-2020 12:55 م

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدّى المملكة

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة احمد علي البلوشي، وبحث معه اوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

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وأكد رئيس مجلس الأعيان عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، ووصفها بالاستراتيجية على مختلف المستويات، وتقوم على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل، مشيرا الى ان دولة الامارات كانت على الدوام سندا حقيقيا للأردن.


وتم خلال اللقاء استعراض مختلف الاوضاع الراهنة في المنطقة، وعملية السلام، وكل ما من شأنه زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قدم سفير دولة الإمارات التهنئة والتبريك لرئيس مجلس الأعيان بصدور الارادة الملية السامية باعادة تعينه رئيسا لمجلس الأعيان متمنيا له التوفيق في خدمة الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .


وأشاد السفير البلوشي بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاماراتية الاردنية، مؤكدا انها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


 




 

 


 

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