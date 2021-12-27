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الإثنين، 27-12-2021 02:22 م

الفايز يلتقي السفير التشيلي في الأردن

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأمة اليوم الاثنين، سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة رودريغو إسبينوسا أغيري وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.اضافة اعلان


كما تناول اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التشيلية العين فاضل الحمود أوجه التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية وسبل زيادة حجم الاستثمارات المشتركة إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأشار الفايز الى أن موقع الأردن الاستراتيجي وعلاقاته التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية وتوفر بيئة أعمال محفزة يوفر فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه اشار السفير التشيلي الى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين بمختلف المجالات مؤكدا رغبة بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الأردن، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 




 

 


 

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