الفايز يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكاله، وبحث معه العلاقات الأخوية الأردنية الليبية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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جاء ذلك على هامش مشاركة الفايز في المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون من أجل القدس" الذي بدأت أعماله أمس الجمعة في اسطنبول، تحت عنوان "الحرية والاستقلال لفلسطين" .