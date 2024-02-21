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الأربعاء، 21-02-2024 02:14 م

الفايز يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن، بحضور السفير الجزائري لدى المملكة عبدالكريم بحه، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية وأهمية البناء عليها بمختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والبرلمانية وزيادة التبادلات التجارية.

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وأكد الفايز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، على إدامة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف النهوض بعلاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها خدمة للمصالح الثنائية، وبما يخدم القضايا العربية العادلة.


وتناول لقاء الفايز وبوغالي الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه، حيث أكد الطرفان ضرورة وقف هذا العدوان الإجرامي، ووقف التطهير العرقي وحرب الإبادة والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ومنع إسرائيل من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح.


وطالب الفايز بضرورة توحيد الجهود العربية، وممارسة ضغوط فاعلة على المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لدفعهم نحو السعي الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي فورا، وعدم ترك دولة الاحتلال الإسرائيلي بدون عقاب ودولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.


وأكد أنه لا يجوز للمجتمع الدولي الكيل بمكيالين، عند الحديث عن ضرورة تطبيق معايير العدالة وحقوق الانسان والحريات العامة وحق الشعوب بالحرية والاستقلال.


من جانبه، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودعا إلى تعزيزها على جميع المستويات وخاصة البرلمانية والاستثمارية.


وندد بوغالي بجرائم الإبادة والتدمير التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مذكرا بالمواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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