الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة السعودي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور حسام العنقري، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأردنية السعودية، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، والبناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة، حيث ثمن الفايز، مواقف السعودية الداعمة للأردن والقضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ورفض تهجير فلسطينيي قطاع غزة.



وأشاد الفايز، بالدور الكبير الذي تقوم به دواوين المحاسبة والأجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام.



ودعا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأردن والسعودية في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والوقوف على أفضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.



وأشاد رئيس "الأعيان" بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الأردن، والجهود التي يبذلها في إطار دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية المختلفة، وحرصه على إطلاع مجلس الأعيان على نتائج أعمال المراقبة التي يجريها بشكل دوري.



من جانبه، عبر العنقري، عن سعادته بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المتواصل والمثمر مع ديوان المحاسبة في الأردن.



وقال: "إننا حريصون على تبادل الخبرات مع الأردن، للوقوف على أفضل الممارسات التي تمكن من الحفاظ على المال العام، وفي ذات الوقت تحول دون وقوع المخالفات قبل ارتكابها، إضافة إلى تفعيل كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية".



واكد ان هناك توافقا مشتركا بين ديوان المحاسبة والديوان العام للمحاسبة السعودي من اجل تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بما يمكن من تبادل الخبرات والتجارب، "فنحن في السعودية تربطنا علاقات متينة مع ديوان المحاسبة وقد استفدنا الكثير على مدار سنوات من تجربة ديوان المحاسبة الأردني".