الفايز يلتقي رئيس مجلس محافظة تمشوارا في رومانيا

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، رئيس مجلس محافظة تمشوارا، وأعضاء مجلس النواب الروماني في المدينة، في إطار زيارة رسمية يُجريها الفايز إلى رومانيا بدعوة من رئيسة مجلس الشيوخ الروماني الينا جورغيو.

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وفي بيان صحفي، ثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الرومانية، التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتطويرها، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات.



وأشار الفايز إلى حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع رومانيا، وإدامة التنسيق والتشاور بين الطرفين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتوسعة آفاق التعاون المشترك وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وإيجاد المزيد من الروابط الثقافية مع مدينة تمشوارا، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وهنأ الفايز، وأعضاء وفد مجلس الأعيان، الجانب الروماني بمناسبة اختيار مدينة تمشوارا العاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2023، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده رومانيا بمختلف المجالات.



وأوضح أهمية توقيع اتفاقية توأمه ما بين مدينة تمشوارا، وإحدى المدن الأردنية لتعزيز روابط الصداقة والتعاون والتعريف بالقيم الحضارية والثقافية لشعبي البلدين الصديقين.



بدورهم، عبر رئيس مجلس محافظة تمشوارا ونواب وأعضاء مجلس النواب في المدينة عن تقدير بلادهم للعلاقات القائمة مع الأردن، مشيدين بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الرومانية الأردنية، مؤكدين الحرص على تعزيزها وإدامتها والبناء عليها بمختلف المجالات، إضافة إلى إيجاد المزيد من الشراكات الاستثمارية.



واشادوا بدور الجالية الأردنية في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين الصديقين.

وأشاروا إلى أهمية استفادة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مدينة تمشوارا، وخاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.



وحضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الأعيان، اضافة إلى السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة.



من جهة ثانية، التقى الفايز والوفد المرافق له في مدينة تمشوارا، اليوم السبت، عددًا من ابناء الجالية الأردنية والطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات الرومانية، ناقلا تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لهم، وحرص جلالته الدائم وتوجيهاته المستمرة بضرورة التواصل مع الجاليات الأردنية في الخارج باعتبارهم جزءًا أصيلًا من وطنهم الأم وبمثابة خير سفراء لوطنهم.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجالية الأردنية والفلسطينية، بحضور السفير الأردني لدى رومانيا ورئيس الجالية الأردنية في رومانيا سمير زنون، ورئيس الجمعية الأردنية الفلسطينية في تمشوارا كمال زايد.



وثمن الفايز الدور الكبير الذي تقوم به الجالية والطلبة لجهة تعزيز العلاقات الأردنية الرومانية، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات التي أجراها مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في رومانيا ومع رئيس الوزراء الروماني، والتي تأتي بهدف تعزيز العلاقات الأردنية الرومانية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وفي إطار السعي نحو بناء المزيد من جسور التعاون الثنائي لما فيه خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وأشار الفايز إلى قوة ومتانة الأردن رغم الأوضاع الصعبة المحيطة به، من تحديات اقتصادية وأمنية، حيثُ قال "إن سر صمود الأردن وقوته هو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل صمام الأمان الأول للوطن، إضافة الوحدة الوطنية المتينة ووقوف مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي خلف جلالته.

وأكد الفايز أن اللقاء الذي يتم اليوم في مقر الجالية الأردنية والفلسطينية لهو خير مثال على العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين والمصير الواحد الذي يجمعهما، وعلى الوحدة والتلاحم بينهما في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد أن الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية مهما كانت التحديات والضغوطات وسيبقى الأردن الأقرب إلى فلسطين والسند الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني، وسيبقى صوت جلالة الملك قويا، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.



ودعا الفايز الطلبة والطالبات إلى الإبداع والتميز في الجامعات الرومانية والعودة إلى الوطن الذي هو اليوم بحاجة إلى سواعد ابنائه لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.



بدورهم، عبر أبناء الجالية والطلبة عن شكرهم لرئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له على هذا اللقاء محملين إياه تحياتهم وإخلاصهم إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والالتفاف حول الراية الهاشمية الخفاقة وتمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والعافية.



وأكدوا انهم سيبقوا خير سفراء لوطنهم والعمل من اجل رفعته وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه.