الفايز يلتقي سفيري السودان وتشيلي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، السفير السوداني حسن صالح سوار الذهب والسفير التشيلي خورخه كانيلو لدى المملكة، وبحث معهما كلا على حدة، أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلديهما في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وعرض الفايز لمواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.



وثمن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن وكل من السودان وتشيلي، مؤكدا أهمية البناء عليها وتعزيزها بمختلف المجالات، وخاصة البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية.



من جانبهما، أثنى سفيرا السودان وتشيلي، على الدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.



وأكدا اعتزاز بلديهما بالعلاقات مع الأردن، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.