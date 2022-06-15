الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة كلا على حدة، بحضور العين عيسى مراد، وبحث معهم أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

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وبحث الفايز خلال اللقاءات مع سفراء، جمهورية بنغلادش الشعبية ناهدة سبحان، وجمهورية كوريا لي جي وان، والجمهورية الاتحادية البرازيلية روي امارال، العديد من القضايا الراهنة في المنطقة.



وعرض الفايز مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة والجهود الكبيرة، التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمان واستقرار.



وثمن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية مع الدول الصديقة، مؤكدا أهمية البناء عليها وتعزيزها بمختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



وأكد الفايز أهمية بناء شراكات اقتصادية في مجال الطاقة البديلة والمياه والنقل العام، إضافة إلى تفعيل التعاون المشترك مع القطاع الخاص في الأردن.



من جانبهم، أثنى سفراء الدول الصديقة على الدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.



وأكدوا اعتزاز بلادهم بعلاقاتها مع الأردن، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وضرورة زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة.