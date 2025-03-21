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الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الجمعة، 21-03-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الجمعة، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ثيودورس راسوبولس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي بدأت أعماله يوم أمس الخميس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

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وتناول اللقاء مختلف محاور المؤتمر المتعلقة بالتنمية الديمقراطية وقضايا الحريات العامة وضرورة تضافر الجهود البرلمانية الدولية بالعمل على تعزيزها وتنميتها، وتفعيل التشريعات القانونية التي تحميها، وفقًا لما ورد في بيان لمجلس الأعيان.


كما تناولت المباحثات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي ومساعي جلالته المتواصلة من أجل إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة لتنعم شعوبها بالأمن والاستقرار.

 
 
gnews

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