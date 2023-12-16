السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

الاحتلال يشن غارات مدفعية وجوية على الشجاعية والزيتون شرقي غزة

الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

صحفي جديد ينضم إلى كوكبة شهداء غزة

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد

تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل عن مقتل المحتجزين الثلاثة بغزة

الملك: نشاطر أشقاءنا في الكويت أحزانهم بوفاة الشيخ نواف الصباح

بالفيديو.. هذا ما توعد به السنوار محقق الشاباك الإسرائيلي قبل أعوام

تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

اتحاد اذاعات العربية يدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة

السبت، 16-12-2023 03:25 م

الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

1702728810066


الوكيل الإخباري– نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم السبت، أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

اضافة اعلان


وقال الفايز إنه بوفاة أمير الكويت تكون الامتين العربية والاسلامية قد فقدتا أميرًا إنسانًا انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والاسلامية العادلة.


وأوضح أن الأمير العروبي القومي الراحل ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة امتنا، وعن قضاياها العادلة وعلى راسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.


وأضاف الفايز "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير واسرته الكريمة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق ولكافة الزملاء في مجلس الامة الكويتي".


ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20231216-WA0075

الصفدي ينعى سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

12202313112933200999249

فلسطين النيابية: مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

1702473234457

"التربية النيابية" تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

1702471142201

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

WhatsApp Image 2023-12-13 at 2.58.09 PM

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الحصول على المعلومات"

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-28 at 5.53.46 PM

المعايعة يبحث والسفير الكويتي تعزيز التعاون الثنائي