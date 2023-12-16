الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الوكيل الإخباري– نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم السبت، أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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وقال الفايز إنه بوفاة أمير الكويت تكون الامتين العربية والاسلامية قد فقدتا أميرًا إنسانًا انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والاسلامية العادلة.



وأوضح أن الأمير العروبي القومي الراحل ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة امتنا، وعن قضاياها العادلة وعلى راسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.



وأضاف الفايز "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير واسرته الكريمة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق ولكافة الزملاء في مجلس الامة الكويتي".



ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

