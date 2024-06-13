الفايز ينعى العين الأسبق انتصار عباس

الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق انتصار حمزة دكيدك جردانة التي انتقلت إلى رحمه الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنها وقيادته الهاشمية.

اضافة اعلان



وقال الفايز، إن المرحومة التي كرست حياتها كمنارة للتعليم والثقافة والتراث وكانت حياتها زاخرة بالعطاء للوطن، وخلال وجودها في مجلس الأعيان أثرت بخبراتها العمل التشريعي والبرلماني، وخاصة في الجوانب المتعلقة بقضايا التعليم.