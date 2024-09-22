الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفي

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق رياض الصيفي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد أبناء الوطن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل التي شغلها، وكان له دور فاعل في مجلس الأعيان من خلال العمل التشريعي والرقابي.