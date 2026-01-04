الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

وقال الفايز، "بوفاة المرحوم يكون الأردن فقد قامة وطنية وسياسية كبيرة كرست حياتها من أجل خدمة قضايا الوطن وقيادته الهاشمية خلال مسيرتها المهنية والبرلمانية"، مشيرا الى أن المرحوم قدم في مختلف مواقع العمل العام ومجلس الأعيان، كل جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.
وأضاف: "إننا إذ نتقدم بصادق العزاء وأحر مشاعر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يترأس اجتماع "تنفيذي" النواب وتوجّه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي
-
"النقل النيابية" تطلع على آلية عمل دائرة الأرصاد الجوية
-
"مالية النواب" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الأشغال
-
النواب يؤكدون ضرورة تعزيز الرقابة في مؤسسة الغذاء والدواء
-
رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع السفير السعودي
-
"مالية النواب" تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الأشغال
-
"النقل النيابية" تتفقد مشاريع وزارة النقل والخط الحديدي الحجازي
-
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانوناً