الأحد 2026-01-04 08:33 م

الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

ب
أرشيفية
الأحد، 04-01-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان الأسبق علي أبو الراغب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء.

اضافة اعلان


وقال الفايز، "بوفاة المرحوم يكون الأردن فقد قامة وطنية وسياسية كبيرة كرست حياتها من أجل خدمة قضايا الوطن وقيادته الهاشمية خلال مسيرتها المهنية والبرلمانية"، مشيرا الى أن المرحوم قدم في مختلف مواقع العمل العام ومجلس الأعيان، كل جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.


وأضاف: "إننا إذ نتقدم بصادق العزاء وأحر مشاعر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

ل

أخبار محلية توجيهات وقرارات من رئيس الوزراء بعد المنخفض الجوي الأخير

ب

شؤون برلمانية الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

ل

طب وصحة علماء صينيون يدحضون أضرار الدهون الحيوانية

مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

عربي ودولي مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

ل

عربي ودولي هل يمتلك الإيرانيون "صندوق باندورا" ضد إسرائيل؟

"رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية

عربي ودولي "رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية



 






الأكثر مشاهدة