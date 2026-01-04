الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان الأسبق علي أبو الراغب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء.

اضافة اعلان



وقال الفايز، "بوفاة المرحوم يكون الأردن فقد قامة وطنية وسياسية كبيرة كرست حياتها من أجل خدمة قضايا الوطن وقيادته الهاشمية خلال مسيرتها المهنية والبرلمانية"، مشيرا الى أن المرحوم قدم في مختلف مواقع العمل العام ومجلس الأعيان، كل جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.