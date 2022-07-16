الفايز ينعى العين الاسبق عبد الحافظ الشخانبة

الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الاسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.



وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لاسرة وذوي المرحوم وعشيرته، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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