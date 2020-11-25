الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 12:13 م

الفايز ينعى العين السابق منير صوبر

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين السابق والوزير والنائب الاسبق منير صوبر الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاربعاء.

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واعرب الفايز عن احر التعازي والمواساة لاسرة وذوي المرحوم ولعموم عشائر الشركس في الاردن، مشيدا بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها.


وقال انه بوفاة المرحوم يكون الاردن قد خسر احد رجالاته الاوفياء فقد كان مدافعا قويا عن الاردن وقيادته الهاشمية، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان.


 




 

 


 

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