الفايز ينعى النائب الأسبق فخري قعوار

واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في المجلس النيابي الحادي عشر، حيث كان نائبا مخلصا لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن
وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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