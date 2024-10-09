الفايز ينعى النائب الأسبق فخري قعوار

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الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق الأستاذ فخري انيس نجيب قعوار والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى امس الثلاثاء. اضافة اعلان





واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في المجلس النيابي الحادي عشر، حيث كان نائبا مخلصا لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن



وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.