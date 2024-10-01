 
الثلاثاء 2024-10-01 10:48 ص
 
 

الفايز ينعى النائب الأسبق محمد ارسلان

النائب ارسلان
النائب الأسبق محمد طه أرسلان
الثلاثاء، 01-10-2024 09:17 ص
الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق السيد محمد طه أرسلان والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


 واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الرابع عشر، حيث كان مثالا في الوفاء والإخلاص لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.

وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة