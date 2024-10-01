الفايز ينعى النائب الأسبق محمد ارسلان

واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الرابع عشر، حيث كان مثالا في الوفاء والإخلاص لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.
وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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