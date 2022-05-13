الفايز ينعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة.

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وقال الفايز، إنه بوفاة سمو الشيخ خليفة، تكون الأمتان العربية والإسلامية، قد فقدت قائداً خدم وطنه وأمته بإخلاص ودافع عن قضايا أمتنا العربية العادلة.

وأضاف الفايز، أننا نتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً ولكافة الزميلات والزملاء في المجلس الوطني الاتحادي، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.