الفايز ينعى شهيد الواجب الوكيل أول النعيمي

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ابن الوطن وابن الجيش العربي المصطفوي، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح على الواجهة الشمالية مع زمرة مارقة من المهربين الذين حاولوا التسلل للأراضي الأردنية لتهريب المخدرات.

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وقال الفايز، نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنين الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم.



وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة لن يثني قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، مؤكدا أنه لم يعرف عن الأردن يوماً أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.