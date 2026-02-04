الأربعاء 2026-02-04 09:44 م

الفايز ينقل رسالة شفوية من الملك إلى رئيس جمهورية اوزبكستان

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الوكيل الإخباري-    نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رئيس جمهورية اوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تضمنت تحيات جلالته لفخامة الرئيس، متمنيا جلالته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد جلالة الملك في رسالته التي نقلها الفايز اليوم الأربعاء، الاعتزاز بعلاقات الصداقة المتينة والراسخة بين الأردن وأوزبكستان، والحرص على المضي قدما في توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور حول سبل النهوض بالعلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


وخلال استقبال الرئيس الأوزبكي للفايز والوفد المرافق له، أعرب الرئيس شوكت ميرضيائيف عن تقديره العميق واحترامه لجلالة الملك، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وتطابق وجهات نظرهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


ونقل رئيس جمهورية أوزبكستان تحياته إلى جلالة الملك وتمنياته للأردن بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية.


وقال، إن هناك إدراكا مشتركا من قبل البلدين لأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على علاقات الصداقة.

 
 


