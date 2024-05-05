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الأحد، 05-05-2024 01:25 م

الفايز يُهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الطوائف المسيحية في الأردن بعيد الفصح المجيد، داعيا أن تعود هذه الأعياد والأردن ينعم بدوام الأمن والاستقرار تحت ظل راية قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكد الفايز أننا في الأردن ومن مختلف الأعراق والطوائف والأديان، نعتز ونفتخر بحكمة قيادتنا الهاشمية وقدرتها في المحافظة على أمننا واستقرارنا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا العربية والأوضاع المحيطة بنا.


وأضاف، "في الأردن، وبفضل قيادتنا الهاشمية كنا على الدوام أسرة واحدة وثقافتنا وعاداتنا واحدة وأفراحنا وأحزاننا واحدة، يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد، وأسهمنا جميعا في بناء الوطن ونهضته والحفاظ عليه".


وأعرب عن اعتزازه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي، مؤكدا أننا في الاردن نحرص جميعا على أمن الوطن واستقراره وبناء نهضته الشاملة في مختلف المجالات والميادين، مستمدين العزم والإرادة من جلالة الملك الذي استطاع بحكمته وشجاعته أن يتجاوز بنا مختلف التحديات والصعوبات ويقود مسيرة الأردن نحو المستقبل بثقة وإصرار.


كما هنأ الفايز، جميع الطوائف المسيحية في القدس وعموم فلسطين، داعيا بهذه المناسبة أن تتحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

 




 

 


 

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