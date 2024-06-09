الفايز يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

اضافة اعلان



وقال الفايز، في بيان اليوم الأحد، إنه وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين، فأننا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة مليكنا المفدى وإلى شعبنا الأردني، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويديم عزه وملكه، وأن يحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قرة عين جلالته وعضده.



وأضاف، أن الأسرة الأردنية الواحدة، وهي تحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة، فإنها تشعر بالفخر والاعتزاز بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية والإسلامية.