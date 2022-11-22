الفايز يهنئ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الفيصلي

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الفيصلي، بمناسبة فوزها بالانتخابات وحصولها على ثقة الهيئة العامة للنادي.

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واستمع الفايز من رئيس النادي نضال الحديد خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر النادي، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه النادي وخطط الهيئة الإدارية الجديدة لمعالجتها.



وأكد الفايز أهمية أن تقوم الأندية الرياضية بالعمل على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية.



وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو صمام الأمان الأول للوطن ووحدتنا وتماسكنا الاجتماعي هو صمام الأمان الثاني.



ودعا الفايز إلى التصدي بحزم وقوة لأي محاولات تستهدف استقرار وأمن الأردن، وضرورة قيام الأندية الرياضية بالتصدي بحزم للخطاب الجهوي والإقليمي والمناطقي هذا الخطاب الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن.



بدوره، ثمن الحديد، الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأعيان لمقر النادي، مؤكدا أن نادي الفيصلي سيسعى دوما إلى تعزيز تماسك نسيجنا الوطني.



وعرض الحديد وأعضاء الهيئة الإدارية توجهات النادي المستقبلية وخططهم الطموحة لتلبية متطلبات النادي ومعالجة التحديات التي تعترضه.