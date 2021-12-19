الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس لجنة الإخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن النائب محمد الفايز دولة قطر الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني.جاء ذلك خلال رسالة وجهها الفاير اليوم الأحد إلى السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني قال فيها: "نبتهل إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم في قطر على درب التقدم والإنماء والتطور بقيادة حضرة السمو الملكي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة".وعبر الفايز في رسالة التهنئة عن أمنيات لجنة الأخوة لدولة قطر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار.