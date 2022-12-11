الفايز: 4.6 مليون سائح زاروا المملكة خلال 11 شهرا

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبد الحكيم الهندي، خلال لقائها اليوم الأحد، وزير السياحة والآثار نايف الفايز، على خطة عمل قطاع السياحة في الأردن.

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وقال العين الهندي إن قطاع السياحة يعد من القطاعات المهمة التي تسهم بشكل كبير في جذب السياح من جميع أنحاء العالم، لتنوع المقومات السياحية في الاردن كالسياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية والمغامرات وسياحة المؤتمرات، وتعدد أماكن الجذب السياحي كالمواقع الأثرية.



وأكد الهندي أن الأردن يعتبر أحد أهم مناطق الجذب السياحي الدينية والتاريخية، ويتمتع بمواصفات تجعله مقصداً للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طيلة العام، لافتاً إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات للسياح وتحسين البنية التحتية للمرافق السياحية، والتركيز على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع.



بدوره، عرض الوزير الفايز خطة عمل قطاع السياحة في الأردن ومرجعيات عمل الوزارة، والتي تتمحور حول الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2024، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، ومشاريع البنك الدولي إضافة الى ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، وتوافقها مع مبادرات القطاع السياحي، وتدريب وتأهيل العاملين ومزودي الخدمات في المجتمعات المحلية، وإدماج النوع الاجتماعي في القطاع ضمن الموارد البشرية.



وأكد أن الوزارة تقوم بدراسة جميع الأفكار والمقترحات الواردة لها، وتتعامل معها على محمل الجّد، لافتاً إلى أن الخطط ومرجعيات العمل تعتبر بمثابة خريطة طريق لمواكبة المستجدات والمتغيرات بشكل دائم.



وقال، إن معظم المواقع الأثرية والسياحية تقدم خدمات لائقة للسياح، مشيرا الى أن نسبة زوار المملكة من بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي بلغت 146 بالمئة من الرقم المستهدف، وصولا الى حوالي 4.6 مليون زائر، كما تجاوز الدخل السياحي نسبة 138 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، إذ حقق القطاع خلال هذه الفترة نحو 3.4 مليار دينار.



من جانبهم، اكد أعضاء اللجنة ضرورة استغلال القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار وتطويرها وإدراج الخدمات الصوتية بلغات عالمية وتطوير قطاع النقل في المواقع الأثرية وفقاً للضوابط العالمية، وتطوير الصورة الجاذبة للمملكة من قبل العاملين في هذه المواقع وتدريبهم وتأهيلهم لضمان عودة السياح لزيارة الأردن.



وحضر اللقاء، أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة صالح الشقران، ومستشار الوزير هشام العبادي ومدير الإعلام والعلاقات العامة احمد الرفاعي.