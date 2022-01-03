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الإثنين، 03-01-2022 04:58 م

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

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مازن الفراية


الوكيل الاخباري - اجتمع رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ووزير الداخلية مازن الفراية، الإثنين، مع عدد من ممثلي مناطق البادية ومُربي الثروة الحيوانية، تم خلاله بحث موضوع الاعتداء على أراضي الدولة وزراعتها، ومنع مُربي المواشي الرعي بها.

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وأكد العلاقمة أحقية مطالب المزارعين، وضرورة العمل على تحقيقها، مشددًا على أنه سيتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، بُغية الوصول إلى حل يُلبي مطالب هذه الفئة.


ويطالب مزارعون ومُربو ثروة حيوانية بوقف الاعتداء على أراض الدولة، وعدم حمايتها من قبل المُعتدين، والسماح لهم باستخدامها كونها مُخصصة كـ”مراعي”.


من جهته، وعد الفراية بدراسة مطالب هؤلاء المزارعين، ومُتابعتها مع الحكام الإداريين كل في منطقته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة.

 




 

 


 

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