القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

الأربعاء، 25-03-2026 11:31 ص

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لمعركة الكرامة.

وأكد القاضي في مستهل جلسة النواب الأربعاء، أن الأردنيين يستحضرون في هذه المناسبة الوطنية المجيدة معاني الفخر والاعتزاز، ويستذكرون محطة مفصلية في تاريخ الوطن والأمة، حيث أعادت معركة الكرامة رسم ملامح القوة والعزيمة، وأثبتت أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وجيشه الباسل، قادر على صناعة النصر وصون الكرامة.


وقال، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل مسيرته بثبات نحو مزيد من القوة والمنعة، مؤكدًا أن أبناء الأردن لن ينسوا تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، فذكراهم ستبقى خالدة في وجدان كل أردني، ومصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

 
 


