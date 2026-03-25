القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لمعركة الكرامة.

وأكد القاضي في مستهل جلسة النواب الأربعاء، أن الأردنيين يستحضرون في هذه المناسبة الوطنية المجيدة معاني الفخر والاعتزاز، ويستذكرون محطة مفصلية في تاريخ الوطن والأمة، حيث أعادت معركة الكرامة رسم ملامح القوة والعزيمة، وأثبتت أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وجيشه الباسل، قادر على صناعة النصر وصون الكرامة.