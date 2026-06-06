القاضي: الشباب الأردني شريك أساسي في صناعة القرار وبناء المستقبل

03:27 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي حفل تكريم الفائزين في مجالس اتحادات طلبة الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومجلس شباب 21 من طلبة حزب الميثاق الجامعيين، مقدماً التهنئة لهم ولجميع المشاركين في العملية الانتخابية، وذلك بحضور رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب علي الخلايلة ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين، وأمين عام الحزب عبيد ياسين ونواب كتلة حزب الميثاق الوطني. اضافة اعلان





وقال القاضي إن هذه التجربة الديمقراطية الرائدة تجسد وعياً سياسياً متقدماً، وتعكس روح المسؤولية والانتماء لدى شبابنا الأردني، مشيراً إلى أن ما شهدناه في انتخابات مجلس شباب 21 يجسد صورة من صور التحديث الذي أراده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، حيث إن مشروع التحديث السياسي يفتح أبوابه للشباب ويمنحهم مكانهم الذي يستحقون، ويجعلهم شركاء في صناعة القرار.



وأضاف القاضي أن الشباب في هذه الخطوة مارسوا تجربة تحاكي انتخابات مجلس النواب، عبر الدوائر المحلية والقوائم الحزبية العامة، لنرى معها أن السياسة مسؤولية، وأن الأحزاب ليست شعارات، وإنما برامج ورؤى وعمل منظم لخدمة الوطن والمواطن، في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤمن بالشباب ويسير على خطاه ولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الداعم دوماً لتمكين الشباب، فمن السردية الوطنية التي تعيد وصل الأجيال بتاريخها وهويتها ومسيرتها، إلى مشروع خدمة العلم الذي يغرس الانضباط والاعتماد على النفس وروح الفريق، لتتجلى رؤية واضحة مفادها أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان، وأن قوة الأردن تبدأ من وعي شبابه.



وقال القاضي: نلتقي اليوم، وما تزال رايات الفرح مرفوعة احتفالاً بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مقربة من هذه المناسبة العزيزة نستقبل عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، فنستحضر صفحات المجد التي خطها الهاشميون والآباء والأجداد ودماء الشهداء وجهود الرجال الذين جعلوا من الأردن وطناً آمناً مستقراً وسط إقليم يموج بالتحديات.



وتابع القاضي: إننا نستحضر عيد الجلوس وسنوات من العطاء التي قدم فيها سيد البلاد لوطنه وأمته عظيم المواقف والمنجزات، ونستذكر الجيش صانع البطولات، ونستحضر قيم الثورة العربية الكبرى التي قامت على الحرية والكرامة والنهضة، تلك القيم التي ما زالت تسري في وجدان الأردنيين جيلاً بعد جيل.



وقال القاضي موجهاً حديثه للشباب: إن الأمم تُبنى بالعقول والعزيمة القوية، وما من وطن يملك كنزاً أعظم من شبابه، ولا ذخيرة أثمن من علمهم، ولا أملاً أكبر من طموحهم، فلا تظنوا أن دوركم يبدأ غداً بل يبدأ اليوم، والوطن ينتظر منكم العمل والإنجاز، وكونوا على قدر الحلم الذي يحمله الأردن لكم، وكونوا أوفياء للرسالة التي تحملونها له، فأنتم صناع الغد وأنتم الجيل الذي ستُكتب على يديه صفحات الأردن القادمة، واحملوا الوطن في قلوبكم واجعلوا رايته ومصلحته فوق كل مصلحة وغاية.



من جهته قال رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية النائب علي الخلايلة إن ما حققه شباب الميثاق من نجاح في انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية هو إنجاز نفخر به جميعاً ونقدره، وهو دليل واضح على أن الشباب الأردني قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصناعة التغيير الإيجابي.



وقال الخلايلة موجهاً حديثه للطلبة الفائزين: أنتم تمثلون الأمل الحقيقي لهذا الوطن، وأنتم تشكلون الركيزة التي نعتمد عليها في بناء المستقبل، والعمل الطلابي ليس مجرد تجربة عابرة بل هو مدرسة حقيقية تُصقل فيها الشخصيات وتُبنى فيها القيادات وتُغرس فيها قيم الانتماء والوعي والمسؤولية.



وتابع الخلايلة بالقول: من هذا المنطلق، أؤكد لكم وبصفتي رئيس كتلة الميثاق النيابية أننا نضع دعم الشباب وتمكينهم في مقدمة أولوياتنا، وسنعمل بكل ما نستطيع لفتح الآفاق أمامكم وتوفير المساحات التي تمكنكم من الإبداع والمشاركة في صناعة القرار، ويسعدني في هذا المقام أن أعلن دعمنا الكامل لمبادرة إطلاق برنامج الزمالة البرلمانية لشباب الميثاق الوطني، والذي نراه خطوة مهمة نحو إعداد جيل سياسي واعٍ وطموح يمتلك المعرفة والخبرة وقادراً على الانخراط في العمل البرلماني بكل كفاءة ووعي واقتدار.



فيما قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب محمد المحارمة في كلمة مرئية إن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد فوز انتخابي، بل يجسد رسالة واضحة مفادها أن الطالب الجامعي الأردني المنتمي لفكر الميثاق قادر على القيادة والمبادرة وعلى تقديم برامج طلابية طموحة وتحمل المسؤولية بكفاءة وثقة مهما كانت التحديات والظروف.



وأكد المحارمة: نحن في حزب الميثاق الوطني نفخر بكم أيما فخر، لأنكم جسدتم بأفعالكم وسلوككم وممارستكم الديمقراطية القيم والمبادئ التي نؤمن بها، وأثبتتم أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأردن ونهضته.



من جهته قال أمين عام حزب الميثاق عبيد ياسين إنه عندما تأسس حزب الميثاق الوطني قبل ما يزيد على ثلاث سنوات كان الشباب في صلب رؤيتنا، ليس كجمهور متلقٍ بل كشركاء فاعلين في صنع القرار ورسم المستقبل، مؤكداً أننا لم نأتِ إلى الجامعات لنملأ مقاعدها بالأعضاء فقط، بل جئنا لنكتشف المواهب ونصقل الطاقات ونعد قادة يستطيعون حمل الأمانة الوطنية بكل اقتدار.



وقال موجهاً حديثه للشباب: لقد أظهرتم في انتخاباتكم الأخيرة مستوى عالياً من التنظيم والنضج السياسي، تنافستم في انتخابات حاشدة وتمكنتم من الفوز بمقاعد تعكس وعيكم وحضوركم الطلابي المتميز، وما قمتم به ليس مجرد فوز انتخابي بل رسالة مفادها أن الطالب الجامعي الأردني قادر على قيادة زملائه وعلى تقديم برنامج طلابي طموح وعلى تحمل المسؤولية في أحلك الظروف.



فيما قال بشار زريقات مساعد الأمين العام رئيس لجنة الجامعات إن شبابنا في الجامعات أظهروا مستوى عالياً من التنظيم والإدارة وقدموا برامج انتخابية طموحة نالت إعجاب الطلبة واستحسانهم، ما جعلهم يحققون هذا الفوز المستحق، في حين أن الفائزين في انتخابات مجلس شباب 21 يمثلون نخبة من شباب الوطن في محافظة إربد، وفوزهم يضاف إلى سجل إنجازات حزبنا ويعكس قدرتنا على الوصول إلى طاقات شبابية متميزة في كل موقع.



وقال زريقات: لقد تمكن شباب حزب الميثاق الوطني من تحقيق نسبة فوز فاقت 70% من إجمالي المقاعد التي خاضوها، وهذا الرقم هو انعكاس مباشر لبرنامج الحزب الذي يضع الشباب في صلب أولوياته، ولثقة الطلبة بقدرة أعضائنا على تمثيلهم خير تمثيل، وهذا الفوز رسالة ثقة من الطلبة في قدرات أعضاء حزبنا على القيادة والعطاء، ودليل ملموس على نجاح استراتيجية الحزب في استقطاب وتأهيل الكوادر الشبابية، وتأكيد عملي على أن العمل الحزبي المنظم القائم على البرامج والقيم يمكن أن يصنع الفارق في مجتمعنا.





