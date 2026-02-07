القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين

12:23 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن ذكرى الوفاء والبيعة تمثل محطة وطنية تستنهض في وجدان الأردنيين معاني الإخلاص والعزم، وتجدد العهد على مواصلة العمل والبذل من أجل رفعة الأردن وصون منجزاته، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. اضافة اعلان





وأكد القاضي أن الأردنيين يستحضرون في هذه المناسبة مسيرة الراحل المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، باني نهضة الأردن، وما أرساه من دعائم دولة راسخة، فيما يواصل الوطن اليوم مسيرته بثقة واقتدار في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي قاد مسارات النهضة والتحديث الشامل، واقفين خلف قيادته أكثر قوة وأكثر حرصًا على خدمة المواطنين.



وأضاف القاضي أن التوجيهات والمبادرات الملكية السامية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، انصبت على خدمة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة عبر مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكل متوازن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.



وختم القاضي بالقول إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ظل ثابتًا في مواقفه القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حاملاً أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ومدافعًا عن أهلنا في غزة، ورافضًا بكل حزم أي محاولات للتهجير.

