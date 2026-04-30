القاضي: خطاب ولي العهد في تخريج مكلفي خدمة العلم رسالة تعزز المسؤولية والجاهزية

وأكد رئيس مجلس النواب أن خطاب سمو ولي العهد جاء امتداداً لنهج جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤمن دوماً بأهمية ترسيخ المسؤولية لدى الشباب الأردني، في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة وضاغطة على مختلف المستويات.
وأضاف القاضي أن حديث ولي العهد يعيد التأكيد على أن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان، وأن الشباب الذين التحقوا بهذا البرنامج هم نواة جيش وطني يحمل قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء، ويجسد عملياً فكرة أن كل مواطن شريك في حماية الوطن وصون منجزاته، مشيراً إلى أن الرسائل التي تضمنها الخطاب تعزز مرتكزات ومفاهيم قوة الدولة التي تعتمد على وعي أبنائها.
وقال رئيس مجلس النواب إن الشباب الذين التحقوا ببرنامج خدمة العلم اليوم هم الامتداد الطبيعي لمسيرة طويلة من العطاء، ويشكلون ركيزة أساسية في حماية الوطن، حاملين الراية من جيل إلى جيل على طريق البناء والتحديث والنهضة، مؤكداً أن الأردن سيبقى، بقيادته وجيشه وشعبه، نموذجاً في الصلابة والوعي والاستقرار مهما اشتدت التحديات وتعاظمت التحولات.
