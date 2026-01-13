القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر

02:10 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بمقدار خمسة ملايين دينار، تعكس الحرص الدائم لجلالته على دعم قطاع التعليم والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الطلبة وأسرهم.





وتقدم القاضي باسم أعضاء مجلس النواب، بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، على اهتمامه المتواصل بالتعليم وتطويره، مشيراً إلى أن هذه الخطوة توسع مظلة صندوق الطالب الجامعي ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة المستحقين.



وأشار القاضي إلى أن المبادرات والتوجيهات الملكية المتواصلة تشكل رسالة واضحة بدعم التعليم بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الأردن.



وجاءت التوجيهات الملكية لزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي خلال رعاية جلالة الملك إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026–2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأسهمت الزيادة الجديدة في رفع إجمالي مخصصات الصندوق لهذا العام إلى 40 مليون دينار، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية.

