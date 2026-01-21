الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

القاضي: لقاء الملك يبعث الطمأنينة في القلوب وواجبنا مواصلة العمل خدمة للأردنيين
الأربعاء، 21-01-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المكتب الدائم في مجلس النواب استمع لرؤية ملكية واضحة في أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين.اضافة اعلان


حديث القاضي جاء في كلمة بمستهل جلسة المجلس اليوم، تاليًا نصها الكامل:

الزميلات والزملاء الكرام

تشرفتُ أمس الأول وزملائي في المكتب الدائم بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، واستمعنا لحديث يبعث الطمأنينة دومًا في القلوب، ولرؤية ملكية واضحة في أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين، وضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان حول الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة.

وبقدر الثبات والصلابة والعزيمة التي نستمدها من جلالة الملك المفدى، فإننا نؤكد أن خدمة الأردنيين والأردنيات ستبقى في صلب عملنا البرلماني، ونؤكد حرصنا على الالتزام بالأولويات الوطنية وربط هموم المواطن بعمل تشريعي ورقابي ملموس يعكس أولويات المواطنين والتعبير عن مصالحهم، ليشعروا دومًا بأن صوتهم حاضر ومؤثر في صناعة القرار.

الزميلات والزملاء الكرام

باسمكم جميعًا، نوجه تحية الفخر والاعتزاز لسيدي جلالة الملك المفدى، على عظيم مواقفه وعميق رؤاه التي حصنت الأردن من الأخطار، مؤكدين أن مسؤوليتنا تتعاظم في المجلس للعمل بجهد يعزز مسيرة البناء والتحديث، ما يحتم علينا الإخلاص في العمل وتكامل الأدوار بين سلطاتنا الدستورية، وأن نقوي دومًا من تماسك جبهتنا الداخلية فهي عنوان القوة ومعادلة الثبات التي نجتاز بها دومًا أصعب التحديات.

حفظ الله الأردن بقيادة جلالة الملك المفدى
وأدام بالعز ولي عهده الأمين وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 


