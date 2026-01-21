القاضي: لقاء الملك يبعث الطمأنينة في القلوب وواجبنا مواصلة العمل خدمة للأردنيين

حديث القاضي جاء في كلمة بمستهل جلسة المجلس اليوم، تاليًا نصها الكامل:
الزميلات والزملاء الكرام
تشرفتُ أمس الأول وزملائي في المكتب الدائم بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، واستمعنا لحديث يبعث الطمأنينة دومًا في القلوب، ولرؤية ملكية واضحة في أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين، وضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان حول الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة.
وبقدر الثبات والصلابة والعزيمة التي نستمدها من جلالة الملك المفدى، فإننا نؤكد أن خدمة الأردنيين والأردنيات ستبقى في صلب عملنا البرلماني، ونؤكد حرصنا على الالتزام بالأولويات الوطنية وربط هموم المواطن بعمل تشريعي ورقابي ملموس يعكس أولويات المواطنين والتعبير عن مصالحهم، ليشعروا دومًا بأن صوتهم حاضر ومؤثر في صناعة القرار.
الزميلات والزملاء الكرام
باسمكم جميعًا، نوجه تحية الفخر والاعتزاز لسيدي جلالة الملك المفدى، على عظيم مواقفه وعميق رؤاه التي حصنت الأردن من الأخطار، مؤكدين أن مسؤوليتنا تتعاظم في المجلس للعمل بجهد يعزز مسيرة البناء والتحديث، ما يحتم علينا الإخلاص في العمل وتكامل الأدوار بين سلطاتنا الدستورية، وأن نقوي دومًا من تماسك جبهتنا الداخلية فهي عنوان القوة ومعادلة الثبات التي نجتاز بها دومًا أصعب التحديات.
حفظ الله الأردن بقيادة جلالة الملك المفدى
وأدام بالعز ولي عهده الأمين وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
أخبار متعلقة
-
الكباريتي: شبكة الأعمال الأردنية – السعودية ترجمة عملية لعمق الشراكة الاستراتيجية بين قيادتي البلدين
-
المصري: تمكين الشباب وتوفير فرصهم ضرورة وطنية
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين هدم قوات الاحتلال مقر "الأونروا" في القدس
-
"رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات
-
"طاقة الأعيان" تطلع على استراتيجية الطاقة وبرنامجها التنفيذي
-
"فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين
-
"البادية النيابية" تبحث برامج الصندوق الهاشمي ودوره في دعم التنمية الشاملة
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024 المتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات