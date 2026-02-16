القاضي للنواب: اللي مش عاجبه يترك الجلسة

وقال القاضي: "تشريع.. ما في كلام غير التشريع.. اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يترك الجلسة".
وأضاف أن هذه الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026، داعيا النواب للالتزام وعدم التسلل والحديث عن أي قضايا أخرى غير التشريع.
وعلى إثر حديث القاضي ردا على النائب محمد هديب الذي طلب الحديث وقعت جلبة تحت القبة بين عدد من النواب، إذ قال رئيس مجلس النواب للأخير "لما تداوم بالمجلس وتحضر بتحكي".
-
أخبار متعلقة
-
القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء
-
العرموطي يعود إلى القبة
-
أول حديث للنائب الطوباسي تحت قبة البرلمان
-
حمزة الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
-
الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب اليوم
-
"الإعلام النيابية" تبحث تمكين الشباب ومواكبة التطورات التكنولوجية
-
العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن
-
"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي