القاضي للنواب: اللي مش عاجبه يترك الجلسة

11:34 ص

الوكيل الإخباري- وقعت جلبة تحت قبة البرلمان بعد منع رئيس مجلس النواب مازن القاشي، الأعضاء، من الحديث خارج موضوع الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وقال القاضي: "تشريع.. ما في كلام غير التشريع.. اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يترك الجلسة".



وأضاف أن هذه الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026، داعيا النواب للالتزام وعدم التسلل والحديث عن أي قضايا أخرى غير التشريع.



وعلى إثر حديث القاضي ردا على النائب محمد هديب الذي طلب الحديث وقعت جلبة تحت القبة بين عدد من النواب، إذ قال رئيس مجلس النواب للأخير "لما تداوم بالمجلس وتحضر بتحكي".

